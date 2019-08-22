Із озера на Оболоні дістали тіло 20-річного хлопця



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Водолазами тіло чоловіка було доставлене до берега Фото: ДСНС

Тіло лежало на відстані 30 м від берега на глибині 8 м

У середу, 21 серпня, о 19.28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі столиці на озері Вербне лежить тіло людини.

На місце події було направлено чергове водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Як повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС, на відстані 30 м від берега на глибині 8 м було виявлено тіло потопельника 1999 року народження.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доправлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 21 серпня на березі озера Алмазне в Деснянському районі столиці було виявлено тіло жінки.

З початку 2019 року станом на середу 21 серпня на водоймах України загинуло 907 осіб. З початку серпня потонуло 70 осіб , вісім з яких - діти.

Як зазначають у ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.