На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінку без ознак життя виявили на березі озера Фото: Інформатор

Смерті жінки передувала гучна сварка зі співмешканцем

У середу, 21 серпня, двоє відпочивальників на озері Алмазне в Деснянському районі столиці почули крики про допомогу. Коли вони підбігли, то побачили на березі жінку без ознак життя, біля якої стояли її знайомі з дітьми.

Про це повідомляє Інформатор.

На вулицю Крайня приїхав патрульний екіпаж і медики. Допомога лікарів не знадобилося: близько 18:00 вони констатували смерть.

Як повідомили очевидці трагічної події, жінка відпочивала на озері зі своїми друзями, їхніми дітьми і чоловіком, з яким зустрічалася. Саме з ним вона голосно лаялася незадовго до смерті. За словами свідків, вона спустилася до води і її не було близько 20 хвилин, а потім люди вже почули крики дітей і знайомих. Співмешканець жінки сказав, що конфлікт між ними виник через те, що вона з самого ранку вживала алкоголь.

Загиблій було близько 35-ти років.

При попередньому огляді на тілі не виявили слідів насильницької смерті. Для встановлення деталей трагедії на місце виїжджала слідчо-оперативна група.