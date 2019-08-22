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    На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)

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    Жінку без ознак життя виявили на березі озера - На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)
    Жінку без ознак життя виявили на березі озера
    Фото: Інформатор

    Смерті жінки передувала гучна сварка зі співмешканцем

    У середу, 21 серпня, двоє відпочивальників на озері Алмазне в Деснянському районі столиці почули крики про допомогу. Коли вони підбігли, то побачили на березі жінку без ознак життя, біля якої стояли її знайомі з дітьми.

    Про це повідомляє Інформатор.

    На вулицю Крайня приїхав патрульний екіпаж і медики. Допомога лікарів не знадобилося: близько 18:00 вони констатували смерть.

    Як повідомили очевидці трагічної події, жінка відпочивала на озері зі своїми друзями, їхніми дітьми і чоловіком, з яким зустрічалася. Саме з ним вона голосно лаялася незадовго до смерті. За словами свідків, вона спустилася до води і її не було близько 20 хвилин, а потім люди вже почули крики дітей і знайомих. Співмешканець жінки сказав, що конфлікт між ними виник через те, що вона з самого ранку вживала алкоголь.

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    На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)
    На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)
    На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)
    На березі озера на Троєщині знайшли мертву жінку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Загиблій було близько 35-ти років.

    При попередньому огляді на тілі не виявили слідів насильницької смерті. Для встановлення деталей трагедії на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

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