З початку року на Київщині патрульні зловили майже 2 тис. п’яних водіїв
Адміністративні протоколи на водіїв-порушників передано до суду
З початку року, станом на середину серпня, на території Київської області інспектори склали 1871 адміністративний матеріал на водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини.
Кожен правопорушник отримав свій адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) і всі матеріали передано до суду, зазначають патрульні.
Нагадаємо, 19 серпня у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.
12 серпня у Солом'янському районі Києва сталася масова ДТП: біля Солом'янського ринку п'яний чоловік на Nissan Micra зніс намет з кавунами, вдарив чотири автомобілі і зупинився в дереві.