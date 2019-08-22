З початку року на Київщині патрульні зловили майже 2 тис. п’яних водіїв



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Адміністративні протоколи на водіїв-порушників передано до суду

З початку року, станом на середину серпня, на території Київської області інспектори склали 1871 адміністративний матеріал на водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини.

Кожен правопорушник отримав свій адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) і всі матеріали передано до суду, зазначають патрульні.

Нагадаємо, 19 серпня у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.

12 серпня у Солом'янському районі Києва сталася масова ДТП: біля Солом'янського ринку п'яний чоловік на Nissan Micra зніс намет з кавунами, вдарив чотири автомобілі і зупинився в дереві.

Від 1, 8 проміле до 3 проміле алкоголю в крові - це середньо-важкий ступінь алкогольного сп'яніння, внаслідок якої відбувається дезорієнтація, плутаність свідомості, запаморочення. Окрім того, в такому стані людина не здатна адекватно оцінювати швидкість навколишніх предметів.