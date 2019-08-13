П’яна ДТП в Києві: Nissan зніс намет з кавунами, вдарив чотири автомобілі і зупинився в дереві (фото, відео)



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Nissan Micra зупинився в дереві Фото: Інформатор

Неадекватного водія посадили в поліцейський автомобіль, і чоловік справив нужду прямо в салоні Toyota Prius

У понеділок, 12 серпня, увечері в Солом'янському районі Києва сталася масова ДТП: біля Солом'янського ринку п'яний чоловік на Nissan Micra зніс намет з кавунами, вдарив чотири автомобілі і зупинився в дереві.

Патрульні наділи на неадекватного водія наручники і посадили в машину. Про це повідомляє Інформатор.

Як кажуть свідки, близько 16:30 чоловік, похитуючись, вийшов із «Спортлото», сів у Nissan і поїхав. Тільки від'їхавши, він зачепив один з автомобілів на парковці, а після натиснув на газ і зніс намет з кавунами. Продавчиня сказала, що дивом встигла відскочити в сторону. Продовживши рух по вулиці Андрія Головка, він пошкодив ще три автомобілі і влетів в дерево.

Власники постраждалих авто насилу стримували емоції проти агресивного чоловіка, і патрульним довелося обмежити його в русі і посадити в службове авто до приїзду слідчо-оперативної групи. Поки слідчий їхав на місце, чоловік справив нужду прямо в салоні Toyota Prius. Подальші словесні перепалки з журналістами, копами і родичами він вів, сидячи на підстилці, яку йому люб'язно надали патрульні.

На місці стало відомо, що автомобіль належить його дружині, яка незабаром приїхала на місце ДТП. Разом з нею прибув і тесть героя вечора, який висловив йому своє ставлення до події, не стримуючи емоцій.

Проходити тест на вміст алкоголю в крові чоловік відмовився.

В деталях аварії розбирається слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 12 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Toyota. Машина пролетіла два острівці з газоном, знесла світлофор і дорожній знак, а потім влетіла у білборд.