З початку року на Київщині сталося понад 6,4 тис. ДТП



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В автопригодах було травмовано 1084 людини

З початку 2018 року на території Київської області сталося 6440 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 123 людини.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області в Facebook.

Згідно з даними поліції, у ДТП, що сталися на території Київської області, з початку року було травмовано 1084 людини.

У поліції також закликали громадян берегти себе.

Як повідомлялося, сьогодні на Північному мосту у Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися 7 автомобілів.