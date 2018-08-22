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    З початку року на Київщині сталося понад 6,4 тис. ДТП

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    З початку року на Київщині сталося понад 6,4 тис. ДТП

    В автопригодах було травмовано 1084 людини

    З початку 2018 року на території Київської області сталося 6440 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 123 людини.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області в Facebook.

    Згідно з даними поліції, у ДТП, що сталися на території Київської області, з початку року було травмовано 1084 людини.

    У поліції також закликали громадян берегти себе.

    Як повідомлялося, сьогодні на Північному мосту у Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися 7 автомобілів.

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