З початку року столична підземка заробила на МАФах понад 20 млн грн



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Метрополітен отримує кошти за розміщення банкоматів на своїй території

МАФи, які не відповідали нормам пожежної безпеки у підземці, було демонтовано

За вісім місяців 2019 року від надання площ в оренду столичний метрополітен отримав більш як 20 мільйонів гривень. Половина суми, відповідно, була перерахована до бюджету міста.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Наразі у метрополітені є 191 дійсний договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду. Йдеться про торгові місця, які відповідають усім нормам пожежної безпеки, у тому числі банкомати, модернізовані автомати з продажу преси, тощо», - зазначили у підземці.

У метрополітені нагадали, що МАФи, які не відповідали нормам пожежної безпеки у підземці (182 об’єкти), було демонтовано.

«З метою ефективного використання комунального майна містом постійно здійснюється моніторинг щодо вільних площ, які відповідають нормам чинного законодавства, та можуть бути передані в оренду. Департамент комунальної власності КМДА проводить відповідні заходи за встановленою процедурою», - додали у підземці.

Нагадаємо, у липні цього року підземний пішохідний перехід біля станції метро «Позняки» звільнили від торговельних об'єктів.