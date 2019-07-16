У переході біля метро «Позняки» зносять МАФи (фото)



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Підземний перехід звільняють від торгівлі Фото: Тетяна Зайченко, Главком

Комунальники здійснюють демонтаж незаконних тимчасових споруд

Підземний пішохідний перехід біля станції метро «Позняки» звільняють від торговельних об'єктів. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Сьогодні, 16 липня, комунальники проводять демонтаж тимчасових споруд у переході.

Як повідомляє пресслужба Дарницької райдержадміністрації, КП «Київблагоустрій», як балансоутримувач підземних пішохідних переходів, а також комунальна служба, яка здійснює демонтаж тимчасових споруд, провели всі необхідні заходи, пов'язані з ліквідацією незаконної торгівлі.

Власників торговельних об'єктів було завчасно попереджено, щоб вони звільнили торгові ролети та кіоски від товару, особистих речей та інших матеріальних цінностей для уникнення непорозуміння при проведенні демонтажних робіт.

Як повідомлялося, минулого робочого тижня (8-12 липня) у Києві було демонтовано 30 незаконних тимчасових споруд.