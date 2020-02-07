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    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»

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    <span>Українець намагався вивезти в Судан запчастини до АН-2</span> - З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    Українець намагався вивезти в Судан запчастини до АН-2

    Деталі майже на цілий «кукурузник» виявили під час перевірки багажу в пункті пропуску Бориспіль

    З України в Судан намагалися незаконно вивезти авіазапчастини майже на цілий літак АН-2. Про це 6 лютого повідомила пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

    Зазначається, що громадянин України мав намір вивезти транзитом через ОАЕ 60 раніше використаних деталей до літака АН-2 («кукурузник»), придатні до використання.

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    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»
    З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»

    Він не надав митному контролю ніякої інформації про запчастини, які переміщує.

    У відомстві підкреслили, що було складено протокол про порушення митних правил, а деталі були вилучені до ухвалення судового рішення.

    митниця літак ОАЕ кордон Судан Державна митна служба
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