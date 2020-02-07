З України хотіли вивезти авіазапчастини до «кукурузника»



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Українець намагався вивезти в Судан запчастини до АН-2

Деталі майже на цілий «кукурузник» виявили під час перевірки багажу в пункті пропуску Бориспіль

З України в Судан намагалися незаконно вивезти авіазапчастини майже на цілий літак АН-2. Про це 6 лютого повідомила пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

Зазначається, що громадянин України мав намір вивезти транзитом через ОАЕ 60 раніше використаних деталей до літака АН-2 («кукурузник»), придатні до використання.

Він не надав митному контролю ніякої інформації про запчастини, які переміщує.

У відомстві підкреслили, що було складено протокол про порушення митних правил, а деталі були вилучені до ухвалення судового рішення.