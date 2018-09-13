З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)



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Фото: Інформатор Трагедія сталася за адресою: вул. Кадетський Гай, 6

Через численні травми жінка померла до приїзду «швидкої»

У четвер, 13 вересня, в Солом'янському районі Києва за адресою Кадетський Гай, 6, виявили труп жінки.

За попередньою інформацією, жінка випала з 7-го поверху. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили очевидці, загинула жінка 1972 року народження. Її сусідка розповіла, що почула гучний несамовитий крик, а підійшовши до будинку, побачила тіло. Також сусідка запевняє, що на руці у загиблої був записаний номер телефону молодої людини. Співробітник поліції зв'язався з ним, і зараз чекає його приїзду.

Попередньо, 46-річна жінка з вікна впала на огорожу, а потім на асфальт. Через численні травми вона загинула до приїзду «швидкої».

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть, була це випадковість, вбивство чи самогубство. Всі обставини смертельного інциденту встановить слідство.

Нагадаємо, 2 вересня у Шевченківському районі Києва жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі.