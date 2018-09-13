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    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)

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    Трагедія сталася за адресою: вул. Кадетський Гай, 6 - З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Трагедія сталася за адресою: вул. Кадетський Гай, 6

    Через численні травми жінка померла до приїзду «швидкої»

    У четвер, 13 вересня, в Солом'янському районі Києва за адресою Кадетський Гай, 6, виявили труп жінки.

    За попередньою інформацією, жінка випала з 7-го поверху. Про це повідомляє Інформатор.

    Як повідомили очевидці, загинула жінка 1972 року народження. Її сусідка розповіла, що почула гучний несамовитий крик, а підійшовши до будинку, побачила тіло. Також сусідка запевняє, що на руці у загиблої був записаний номер телефону молодої людини. Співробітник поліції зв'язався з ним, і зараз чекає його приїзду.

    Попередньо, 46-річна жінка з вікна впала на огорожу, а потім на асфальт. Через численні травми вона загинула до приїзду «швидкої».

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    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    З вікна багатоповерхівки у Києві випала жінка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовуватимуть, була це випадковість, вбивство чи самогубство. Всі обставини смертельного інциденту встановить слідство.

    Нагадаємо, 2 вересня у Шевченківському районі Києва жінка випала з третього поверху старої будівлі, коли намагалась зробити селфі.

    селфі самогубство жінка
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