За добу у Києві палало п’ять автомобілів



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Фото: Інформатор Вогонь майже повністю знищив Volkswagen у Дніпровському районі Києва

Рятувальники ліквідували три автомобільні пожежі

За останню доби столичні рятувальники тричі виїжджали на виклики щодо пожежі в автомобілях. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

30 липня о 04:39 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі на вул. Композитора Лятошинського, 14, в автомобілі виникла пожежа.

На місці події рятувальники виявили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Audi виникло займання. О 05:05 займання було повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та капот автомобіля. Також частково пошкоджено бампер поруч припаркованого автомобіля Hyundai.

«Наступний виклик надійшов вже 31 липня о 01:51. До оперативно-координаційного центру Головного управління надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці на вул. Ентузіастів, 41/1, у дворі 9-поверхового житлового будинку виникло займання в припаркованому автомобілі Ford. На місці події працювали рятувальники 16-ї ДПРЧ, які о 02:12 ліквідували пожежу. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, салон, передні колеса та лакофарбове покриття автомобіля. Також у поруч припаркованому автомобілі Volkswagen було частково пошкоджено багажник, лакофарбове покриття, колесо, скло та фара», - інформують у ДСНС.

«Останній виклик надійшов о 01:59. Столичним рятувальникам знов повідомили про палаючі автівки, на цей раз на вул. Княжий Затон, 2/30, що у Дарницькому районі столиці. На місце події негайно прибуло чергове відділення 24-ї ДПРЧ. Як виявилось, у дворі 18-поверхового житлового будинку на стоянці горіли припарковані автомобілі Porsche та Chery. О 02:24 займання було ліквідовано. Внаслідок пожежі автомобіль Porsche вигорів повністю, а в автомобілі Chery вигорів моторний відсік, пошкоджено лобове та переднє праве скло, панель приладів і багажне відділення», - повідомляють рятувальники.

Загиблих та травмованих немає.

Причини займань та збитки в усіх випадках встановлюють правоохоронні органи.