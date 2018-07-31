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    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)

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    Автомобілі вигоріли повністю - У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Автомобілі вигоріли повністю

    Пожежа почалася в автомобілі Ford, а потім швидко поширилася на Volkswagen

    У вівторок, 31 липня, у дворі будинку на вул Ентузіастів, 41/1 у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа у припаркованому автомобілі Ford Fiesta. Пожежа швидко поширилася на Volkswagen Passat, який стояв поруч.

    Займання сталося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

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    За словами місцевих жителів, їх розбудили кілька сильних ударів. Коли вони вибігли на подвір'я, то побачили що автомобілі Ford Fiesta і Volkswagen Passat вже повністю охоплені вогнем. За попередніми даними пожежа почалася в автомобілі Ford, а потім швидко поширилася на Volkswagen.

    Водій Ford Fiesta говорить, що його машина була в ідеальному стані і сумнівається, що причина загоряння у несправній електропроводці. Він не заперечує версію підпалу, але сказати, кому і навіщо знадобилося підпалювати його автомобіль, не може.

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    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті пожежі обидві машини вигоріли практично повністю.

    На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка» і один пожежний розрахунок.

    Причину загоряння встановить слідство.

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