У масштабній пожежі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)



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Фото: Інформатор Автомобілі вигоріли повністю

Пожежа почалася в автомобілі Ford, а потім швидко поширилася на Volkswagen

У вівторок, 31 липня, у дворі будинку на вул Ентузіастів, 41/1 у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа у припаркованому автомобілі Ford Fiesta. Пожежа швидко поширилася на Volkswagen Passat, який стояв поруч.

Займання сталося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами місцевих жителів, їх розбудили кілька сильних ударів. Коли вони вибігли на подвір'я, то побачили що автомобілі Ford Fiesta і Volkswagen Passat вже повністю охоплені вогнем. За попередніми даними пожежа почалася в автомобілі Ford, а потім швидко поширилася на Volkswagen.

Водій Ford Fiesta говорить, що його машина була в ідеальному стані і сумнівається, що причина загоряння у несправній електропроводці. Він не заперечує версію підпалу, але сказати, кому і навіщо знадобилося підпалювати його автомобіль, не може.

В результаті пожежі обидві машини вигоріли практично повністю.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції, «швидка» і один пожежний розрахунок.

Причину загоряння встановить слідство.