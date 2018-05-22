За минулий тиждень на Київщині народилося 206 немовлят

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Серед новонароджених є одна двійня

З 10 по 17 травня цього року у Київській області народилися 206 дітей. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської облдержадміністрації.

«Минулого тижня, у період з 10.05.2018 року по 17.05.2018 року, в Київській області народилося 206 дітей, а це 118 дівчаток і 88 хлопчиків, серед них - одна двійня», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим у стаціонарах медичних закладів області померло 99 осіб, додали у Департаменті охорони здоров’я.

Нагадаємо, у неділю на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах.