За перших три місяці 2019 року у Києві затримано 49 псевдомінерів



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Псевдомінерам загрожує до 6 років позбавлення волі

У поліції стверджують, що у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції депутати заслухали звіт про виконання міської цільової програми профілактики та протидії злочинності в Києві «Безпечна столиця» за перший квартал 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Згідно з даними Головного управління поліції у Києві, у столиці знижується кількість кримінальних правопорушень. Упродовж першого кварталу 2019 року на території міста вчинено на 5% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року (16 181 проти 16 937). У тому числі зареєстровано 4 824 тяжкі та особливо тяжкі злочини, це на 17% менше від показників минулого року. Загалом рівень злочинності на перших три місяці року на 10 тисяч населення зменшився та становить 55 кримінальних правопорушень. У 2018 році було 58 правопорушень.

«Разом із тим, у столиці значно збільшились обсяги нелегального обігу зброї. Це пов’язано в першу чергу з проведенням Операції Об’єднаних сил на сході країни. Так, від початку року зареєстровано 137 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Повідомлено про підозру за 75 кримінальними правопорушеннями», - зазначив начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки виконавчого органу Київради (КМДА) Олег Куявський.

За його словами, значно побільшало у столиці неправдивих повідомлень про замінування. За перших три місяці року поліція відпрацювала 138 фактів анонімних повідомлень, з яких розкрито 57. Було встановлено 49 псевдомінерів. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 червня правоохоронці перевіряли інформацію про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів у Києві.