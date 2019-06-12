У Києві знову масові «замінування»: вибухівку шукають у ТРЦ, будинках і супермаркетах



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Невідомі повідомили про мінування 16 житлових будинків у Києві

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів у Києві.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

«Є інформація про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів. Проводиться перевірка», - сказала Блищик.

Нагадаємо, 12 червня вранці надійшло повідомлення про замінування приміщення Шевченківського районного суду в Києві. За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було.

У вівторок, 11 червня, невідомі повідомили про замінування Конституційного суду, де розглядалася законність розпуску Верховної Ради.



