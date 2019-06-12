  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знову масові «замінування»: вибухівку шукають у ТРЦ, будинках і супермаркетах

    • Розсилка
    У Києві знову масові «замінування»: вибухівку шукають у ТРЦ, будинках і супермаркетах

    Невідомі повідомили про мінування 16 житлових будинків у Києві

    Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів у Києві.

    Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

    «Є інформація про замінування 13 торгових центрів, 16 житлових будинків і мереж супермаркетів. Проводиться перевірка», - сказала Блищик.

    Нагадаємо, 12 червня вранці надійшло повідомлення про замінування приміщення Шевченківського районного суду в Києві. За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було.

    У вівторок, 11 червня, невідомі повідомили про замінування Конституційного суду, де розглядалася законність розпуску Верховної Ради. 

    Як повідомлялося, за добу правоохоронці отримали 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в різних містах України.


    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал замінування вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ