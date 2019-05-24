За перший квартал киянам повернули понад 11 млн грн за неякісні комунальні послуги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переважна більшість скарг киян стосується неналежного надання комунальних послуг та завищених нарахувань

За І квартал 2019 року до Управління (Інспекції) самоврядного контролю Київської міської держадміністрації надійшло та опрацьовано 142 письмових звернення мешканців столиці щодо порушень при наданні житлово-комунальних послуг. Переважна кількість звернень стосувалась питань неналежного надання послуг з централізованого опалення та завищених нарахувань за послуги з централізованого опалення. Про це повідомила прес-служба Управління.

За І квартал 2019 року Керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду районів міста Києва на користь споживачів здійснено перерахунок за неякісно надані або ненадані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на загальну суму 11,24 млн грн.

В Управлінні самоврядного контролю зазначили, що одним із інструментів контролю зі сторони споживачів у випадках неякісного надання або невчасного надання послуг з утримання будинків є складання актів-претензій. Форма акту-претензії та порядок проведення перерахунку визначені в постанові Кабінету міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 970 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі» та в постанові Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

До слова, 23 травня було презентовано мобільний додаток Kyiv Smart City. Поступово Kyiv Smart City розширятиме функціонал. У додатку можна буде скористатись усіма найпоширенішими міськими сервісами. Зокрема, можна буде оплатити комунальні послуги.