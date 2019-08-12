За тиждень у Києві сталося 777 ДТП



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ДТП у Києві Фото: dtp.kiev.ua

Минулого тижня на дорогах столиці отримали поранення 48 чоловік

За тиждень з 5 по 11 серпня у Києві зафіксовано 777 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 741), з них 44 з потерпілими (на попередньому тижні 46). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

На дорогах столиці отримали поранення 48 чоловік. Одна людина загинула (на попередньому тижні чотири людини загинули).

Минулого тижня сталося 12 наїздів на пішоходів, з них 9 - на пішохідних переходах. Поранено 10 мотоциклістів та 5 велосипедистів.

Як повідомлялося, 11 серпня на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка. Інцидент стався у дворі неподалік РАГСу. Чоловік сидів на бордюрі, у якому стані він був поки невідомо. У цей момент сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом. За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього. Чоловік стверджує, що почув крик та зупинив машину, а коли вийшов, то помітив, що під колесами лежить людина.