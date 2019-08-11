У Києві на бульварі Верховної Ради сміттєвоз переїхав чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій не помітив чоловіка та наїхав на нього Фото: Інформатор

На вигляд загиблому близько 35 років

У Києві на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка.

Про це повідомляє «Інформатор».

Інцидент стався у дворі неподалік РАГСу. Чоловік сидів на бордюрі, у якому стані він був поки невідомо. У цей момент сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом.

За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього. Чоловік стверджує, що почув крик та зупинив машину, а коли вийшов, то помітив, що під колесами лежить людина.

На місце події приїхали правоохоронці та швидка. Медики лише зафіксували час смерті. На вигляд загиблому близько 35 років. У поліції цей факт поки не підтвердили.

За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих.