  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на бульварі Верховної Ради сміттєвоз переїхав чоловіка

    • Розсилка
    Водій не помітив чоловіка та наїхав на нього - У Києві на бульварі Верховної Ради сміттєвоз переїхав чоловіка
    Водій не помітив чоловіка та наїхав на нього
    Фото: Інформатор

    На вигляд загиблому близько 35 років

    У Києві на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка.

    Про це повідомляє «Інформатор». 

    Інцидент стався у дворі неподалік РАГСу. Чоловік сидів на бордюрі, у якому стані він був поки невідомо. У цей момент сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом. 

    За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього. Чоловік стверджує, що почув крик та зупинив машину, а коли вийшов, то помітив, що під колесами лежить людина. 

    На місце події приїхали правоохоронці та швидка. Медики лише зафіксували час смерті.  На вигляд загиблому близько 35 років. У поліції цей факт поки не підтвердили.

    За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього.

    Нагадаємо, сьогодні на Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих.

    Читайте також
    ДТП сміття смерть водій чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ