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    Заарештовано молодика, який у Києві вистрілив в обличчя дитині

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    Підозрюваний був затриманий поліцейськими - Заарештовано молодика, який у Києві вистрілив в обличчя дитині
    Підозрюваний був затриманий поліцейськими
    Фото: Інформатор

    У чоловіка вилучено пристрій для відстрілу гумових куль

    Деснянський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який зі зброї поранив дитину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Як установлено слідством, 1 лютого у Деснянському районі Києва підозрюваний під час вуличного конфлікту з іншими чоловіками вистрілив з пістолета в опонентів, однак потрапив в обличчя 5-річному хлопчикові, який йшов по вулиці з матір’ю.

    Чоловік з місця події втік, однак невдовзі був затриманий поліцейськими. Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Знаряддя злочину – пристрій для відстрілу гумових куль, вилучено.

    Дитина з травмою ока наразі перебуває у лікарні. Досудове слідство триває.

    Нагадаємо, 1 лютого поліція затримала зловмисника, який під час вуличного конфлікту стріляв у свого противника, а влучив у обличчя хлопчику.

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