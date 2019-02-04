Заарештовано молодика, який у Києві вистрілив в обличчя дитині



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Підозрюваний був затриманий поліцейськими Фото: Інформатор

У чоловіка вилучено пристрій для відстрілу гумових куль

Деснянський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чоловіку, який зі зброї поранив дитину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як установлено слідством, 1 лютого у Деснянському районі Києва підозрюваний під час вуличного конфлікту з іншими чоловіками вистрілив з пістолета в опонентів, однак потрапив в обличчя 5-річному хлопчикові, який йшов по вулиці з матір’ю.

Чоловік з місця події втік, однак невдовзі був затриманий поліцейськими. Зловмиснику оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Знаряддя злочину – пристрій для відстрілу гумових куль, вилучено.

Дитина з травмою ока наразі перебуває у лікарні. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, 1 лютого поліція затримала зловмисника, який під час вуличного конфлікту стріляв у свого противника, а влучив у обличчя хлопчику.