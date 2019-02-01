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    На Лісовому масиві у Києві сталася стрілянина: поранено дитину

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    На Лісовому масиві у Києві сталася стрілянина: поранено дитину

    Конфлікт між трьома чоловіками закінчився стріляниною і пораненням дитини

    У Києві поліція розшукує зловмисника, який поранив дитину. Подія сталася сьогодні, 1 лютого, біля одного із магазинів у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Шолом-Алейхема невідомий поранив дитину. За викликом відразу прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління.

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    На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину. Як повідомляє Інформатор, дитина отримала поранення голови.

    Після скоєного підозрюваний втік.

    Хлопчика лікарі «швидкої» відразу госпіталізували. Нині йому надають необхідну медичну допомогу.

    Правоохоронці продовжують опитувати свідків та очевидців події. Тим часом на розшук зловмисника орієнтовані наряди столичної поліції.

    Подія належним чином зареєстрована в Журналі заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Деснянського УП ГУНП у Києві.  

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Петра Запорожця невідомі вистрелили чоловікові в голову з невідомих причин. Незабаром правоохоронці затримали зловмисника. З'ясувалося, що через зауваження про нецензурну лайку між чоловіками виник словесний конфлікт. У результаті правопорушник вистрілив в опонента із невстановленої зброї і втік.

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