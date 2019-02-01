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    Стрілка, який поранив дитину біля магазину у Києві, затримали

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    <p>Інцидент стався біля одного із магазинів на вулиці Шолом-Алейхема</p> - Стрілка, який поранив дитину біля магазину у Києві, затримали

    Інцидент стався біля одного із магазинів на вулиці Шолом-Алейхема

    Фото: Facebook dtp.kiev.ua

    Хлопчика госпіталізували в лікарню

    У Києві поліція затримала зловмисника, який під час вуличного конфлікту стріляв у свого противника, а влучив у обличчя хлопчику.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

    Інцидент стався біля одного із магазинів на вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі, де відбувся словесний конфлікт між трьома чоловіками.

    «По спецлінії 102 надійшло повідомлення, що невідомий  поранив дитину. За викликом відразу прибули екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління. На місці до правоохоронців звернулося двоє чоловіків, із якими конфліктував правопорушник. Вони повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив у дитину», - заявили в поліції.

    Після скоєного підозрюваний втік. Хлопчика госпіталізували в лікарню.

    Зазначається, що під час відпрацювання території працівники поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин інциденту.

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що на вулиці Петра Запорожця невідомі вистрелили чоловікові в голову з невідомих причин. Незабаром правоохоронці затримали зловмисника. З'ясувалося, що через зауваження про нецензурну лайку між чоловіками виник словесний конфлікт. У результаті правопорушник вистрілив в опонента із невстановленої зброї і втік.

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