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    Заарештовано «валютчика», який обікрав клієнтку на $26,7 тис.

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    Зловмисник&nbsp;був затриманий небайдужими громадянами - Заарештовано «валютчика», який обікрав клієнтку на $26,7 тис.
    Зловмисник був затриманий небайдужими громадянами

    Тривають пошуки співучасника злочину

    Дарницьким районним судом Києва чоловіку, який під виглядом обміну валюти відкрито заволодів грошовими коштами клієнтки у сумі 26700 доларів США, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 575 700 грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Так, реалізуючи свій злочинний умисел, затриманий та невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти, розмістив на сайті minfin.com.ua оголошення про здійснення купівлі-продажу доларів США. У подальшому підозрюваний прибув до заздалегідь облаштованого пункту з обміну валют, де видаючи себе за касира став очікувати прибуття потерпілої», - йдеться в повідомленні.

    Коли жінка зайшла всередину приміщення та передала зловмиснику 26700 доларів США для обміну, підозрюваний зачинив вхідні двері за допомогою магнітного замка та вибіг з приміщення через інший вихід. На вулиці його чекав спільник, якому він передав вказані грошові кошти. Однак сам у подальшому був затриманий небайдужими громадянами.

    Пошуки співучасника злочину тривають.

    Як повідомлялося, двоє киян позбавилися близько мільйона гривень під час укладання угод купівлі-продажу квартир, до яких шахрай не мав відношення.

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