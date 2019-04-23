У Києві шахрай збагатився на мільйон на продажу квартир у новобудові



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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, печатки, мобільні телефони, а також записи із контактами агентств нерухомості, нотаріусів та інших служб Фото: Нацполіція

Жертвами спритного киянина стали двоє громадян, які вирішили придбати нерухомість «за вигідними умовами»

До столичної поліції звернулися чоловік і жінка із заявами про притягнення до відповідальності чоловіка, який обманним шляхом заволодів їхніми заощадженнями. Потерпілі додали, що позбавилися грошей під час укладання угод купівлі-продажу квартир, до яких шахрай не мав відношення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів старший слідчий Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Руденко, у ході досудового розслідування, розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, слідчі встановили особу зловмисника – це 36-річний мешканець столиці, а також інших учасників, яких головний фігурант використав у своїх злочинних намірах.

«Ми з’ясували, що чоловік розмістив на сайті оголошень пропозицію щодо продажу кількох квартир у новобудові, але за ціною, нижчою за ринкову. Далі він домовився про співпрацю зі столичним агентством нерухомості та надав документи на право власності житлових метрів, які потім виявилися підробленими», - повідомив правоохоронець.

Першою «вигідними умовами» зацікавилася жінка, яка звернулася до ріелтора за деталями пропозиції. Після отримання відповідей та ознайомлення з умовами сторони склали договір, який завершився передачею грошей. На цій угоді зловмисник «заробив» понад 500 тисяч гривень.

«Через місяць чоловік реалізував другу махінацію з нерухомістю. На цей раз клієнт зміг передати одразу лише половину обумовленої суми, але за домовленістю продовжив виплачувати залишок рівними частинами. І здійснював до того моменту, поки не дізнався, що став жертвою шахрайства, а тому залишився без квартири і майже 400 000 гривень», - зазначив старший слідчий.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили документи, печатки, мобільні телефони, а також записи із контактами агентств нерухомості, нотаріусів та інших служб. Вилучені речові докази долучили до кримінального провадження.

«Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також ми з’ясовуємо обставини, за яких укладалися незаконні угоди. Вивчаємо та ретельно перевіряємо покази інших учасників, а також встановлюємо місцезнаходження грошей потерпілих», - додав Руденко.