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    Захворюваність на грип у Києві зросла

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    Захворюваність на грип у Києві зросла

    Минулого тижня у столиці зареєстровано 9 557 хворих на грип та ГРВІ.

    У Києві за 16-й тиждень цього року показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 322,5 та є нижчим епідемічного порогу на 62,3%. Загалом зареєстровано 9 557 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    За його словами, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс незначним чином – на 0,3%. Зокрема, захворіло 6 284 дитини та 3 273 дорослих. У структурі захворюваності діти становлять 64,5%, як і минулого тижня. Захворюваність школярів зросла на 8,6%, зареєстровано 2 598 випадків.

    До закладів охорони здоров’я госпіталізували 109 осіб, із них 104 – діти.

    Як нагадав Поворозник, із початку епідсезону щеплено проти грипу 35 054 особи, з яких 9 307 – діти.

    Як повідомлялося, у Києві за 15-й тиждень цього року було зареєстровано 9 525 хворих на грип та ГРВІ. 

    До слова, у США друга хвиля вірусу грипу триває вже протягом 21 тижня. Це найдовше за останні 20 років.

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