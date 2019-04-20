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    У світі

    У США сезон грипу виявився найтривалішим за останні 20 років

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    <span>Сезон грипу у США триває вже 21 тиждень</span> - У США сезон грипу виявився найтривалішим за останні 20 років
    Сезон грипу у США триває вже 21 тиждень

    Під час 19-тижневого сезону минулої зими близько 80 тисяч американців померли від грипу і його ускладнень

    У США друга хвиля вірусу грипу триває вже протягом 21 тижня. Це найдовше за останні 20 років, повідомило Associated Press.

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    Як зазначається, відповідно до звітів, зібраних минулого тижня і опублікованих Центром з контролю і профілактики захворювань тривалість епідемії грипу 21 тиждень робить її однією з найдовших за весь час досліджень з кінця 1990-х років.

    «Я не пам'ятаю такого довгого сезону», - заявив доктор Арнольд Монто, дослідник Мічиганського університету, який вивчає респіраторні захворювання понад 50 років.

    Попередній найдовший недавній сезон грипу становив 20 тижнів у 2014-2015 роках.

    При цьому наголошується, що під час 19-тижневого сезону минулої зими близько 80 тисяч американців померли від грипу і його ускладнень у минулому сезоні.

    У цьому сезоні кількість смертей, пов'язаних з грипом, коливається від 35 тисяч до 55 тисяч осіб.

    Раніше у квітні повідомлялося, що з початку епідемічного сезону в жовтні минулого року на грип та ГРВІ в Україні перехворіло 12,1% населення. Зареєстровано 59 летальних випадків, з них 12 - діти.

     

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