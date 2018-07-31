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    Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)

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    Персонал, який прийшов на ранкову зміну, не впускають до будівлі телеканалу - Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
    Фото: Інформатор
    Персонал, який прийшов на ранкову зміну, не впускають до будівлі телеканалу

    На місці чергують медики, пожежники, а також працює вибухотехнічна служба і кінологи

    Вхід у будівлю за адресою Дмитрівська, 30, де знаходиться редакція телеканалу «Інтер», закритий. Кінологи обстежують будівлю.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли співробітники поліції, нічну зміну працівників телеканалу евакуювали з редакції. Персонал, який прийшов на ранкову зміну, не впускають до будівлі.

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    Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
    Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
    Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
    Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
    Фото: Інформатор

    На місці чергують медики, пожежники, а також працює вибухотехнічна служба і кінологи. Подробиці події з'ясовуються.

    Станом на 9:30 будівлю ще обстежили.

    Як повідомлялося, у вівторок, 31 липня, о 7-й ранку анонім повідомив про вибухівку у будівлі телеканалу «Інтер».

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