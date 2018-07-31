Замінування «Інтеру»: персонал телеканалу не пускають на роботу (відео)
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Фото: Інформатор
Персонал, який прийшов на ранкову зміну, не впускають до будівлі телеканалу
На місці чергують медики, пожежники, а також працює вибухотехнічна служба і кінологи
Вхід у будівлю за адресою Дмитрівська, 30, де знаходиться редакція телеканалу «Інтер», закритий. Кінологи обстежують будівлю.
Про це повідомляє Інформатор.
Як розповіли співробітники поліції, нічну зміну працівників телеканалу евакуювали з редакції. Персонал, який прийшов на ранкову зміну, не впускають до будівлі.
Фото: Інформатор
На місці чергують медики, пожежники, а також працює вибухотехнічна служба і кінологи. Подробиці події з'ясовуються.
Станом на 9:30 будівлю ще обстежили.
Як повідомлялося, у вівторок, 31 липня, о 7-й ранку анонім повідомив про вибухівку у будівлі телеканалу «Інтер».