У будівлі «Інтеру» знову шукають бомбу



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Фото: Інформатор Робота правоохоронців і рятувальних служб після повідомлення про мінування «Інтеру» 27 липня

На місці події працюють вибухотехніки і поліцейські з собаками

Сьогодні, 31 липня, невідомі повідомили про замінування будівлі телеканалу «Інтер» у Києві.

Дзвінок в поліцію надійшов близько 07:00, пише «Страна», посилаючись на власні джерела. Анонім повідомив, що в будівлі каналу закладено вибухівку.

На місце надзвичайної події вже прибули вибухотехніки і поліцейські зі службовими собаками. Вони почали огляд будівлі за адресою вулиця Дмитрівська, 30. Працівників поки не пускають на робочі місця.

Нагадаємо, раніше канал «Інтер» мінували 27 липня, перед хресним ходом, присвяченим 1030-річчю Хрещення Русі-України.