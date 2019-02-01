«Замінування» лікарні в Києві: евакуйовано більше тисячі людей (фото, відео)



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Пацієнтів і персонал лікарні евакуювали на вулицю Фото: Інформатор

Виклик до поліції надійшов від жінки, яка стверджувала, що лікарню замінував її брат

Після надходження анонімного повідомлення про мінування лікарні №8 на вул. Кондратюка в Оболоноському районі з будівлі було евакуйовано понад тисячу осіб.

Як повідомляє Інформатор, усіх пацієнтів, які не можуть ходити, зібрали в актовому залі, а решту хворих і персонал евакуювали на вулицю.

На місці чергують медики, працює слідчо-оперативна група.

Як стало відомо, виклик надійшов від жінки, яка стверджувала, що лікарню замінував її брат.

В даний момент інформацію про подію вже внесли до Єдиного журнал обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка, правоохоронці шукають людину, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, повідомлення про мінування лікарні надійшло до поліції о 9:00.