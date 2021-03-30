  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Замість ліквідованих МАФів на Троєщині зʼявилися нові (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кіоск з&rsquo;явився поруч з зупинкою &laquo;вул. Милославська&raquo; - Замість ліквідованих МАФів на Троєщині зʼявилися нові (фото)
    Кіоск з’явився поруч з зупинкою «вул. Милославська»
    Фото: facebook/troyeshchyna

    Вночі без належних документів встановили кіоск на проспекті Маяковського

    У Деснянському районі, попри недавній масовий демонтаж малих архітектурних форм, продовжують встановлюватися нові МАФи. Про це написали мешканці Троєщини на Facebook-сторінці району.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Замість ліквідованих МАФів на Троєщині зʼявилися нові (фото)
    Замість ліквідованих МАФів на Троєщині зʼявилися нові (фото)

    Зазначається, що кіоск з’явився поруч з зупинкою «вул. Милославська» на проспекті Маяковського 91-в. Кияни пишуть, що вчора цього кіоску на цьому місці ще не було.

    «Є припис благоустрою про відсутність дозвільних документів. Виходить в одному місці демонтують, в іншому тулять?!», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, що минулого тижня в мікрорайоні було демонтовано незаконно встановлених кіосків загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків. Було пошкоджено дві машини комунальних служб, пробито шість коліс.

    Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

    Теги: машини кияни МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies