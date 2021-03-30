Замість ліквідованих МАФів на Троєщині зʼявилися нові (фото)

Вночі без належних документів встановили кіоск на проспекті Маяковського

У Деснянському районі, попри недавній масовий демонтаж малих архітектурних форм, продовжують встановлюватися нові МАФи. Про це написали мешканці Троєщини на Facebook-сторінці району.

Зазначається, що кіоск з’явився поруч з зупинкою «вул. Милославська» на проспекті Маяковського 91-в. Кияни пишуть, що вчора цього кіоску на цьому місці ще не було.

«Є припис благоустрою про відсутність дозвільних документів. Виходить в одному місці демонтують, в іншому тулять?!», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого тижня в мікрорайоні було демонтовано незаконно встановлених кіосків загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків. Було пошкоджено дві машини комунальних служб, пробито шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.