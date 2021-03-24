Власник кіоску на Троєщині погрожує підпалити себе, протестуючи проти знесення МАФу (відео)
Повідомляється про сильний запах бензину навколо місця пригоди
У середу, 24 березня, в Деснянському районі Києва людина погрожує вчинити самоспалення. Про це інформує Telegram-канал Kyiv LIVE.
Повідомляється, що інцидент стався на Троєщині, в місці де другий день поспіль комунальники зносять незаконні МАФи. Один з власників, захищаючи свій кіоск, облив себе бензином і загрожує підпалити.
Відзначається, що поруч з місцем події відчувається запах бензину.
Також стало відомо, що учора комунальні служби відзвітували про прибирання 11 рекламних конструкцій з будинку на вулиці Борщагівській.