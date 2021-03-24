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    Власник кіоску на Троєщині погрожує підпалити себе, протестуючи проти знесення МАФу (відео)

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    Подія сталася в мікрорайоні Троєщина, де вже два дні поспіль демонтують кіоски - Власник кіоску на Троєщині погрожує підпалити себе, протестуючи проти знесення МАФу (відео)
    Подія сталася в мікрорайоні Троєщина, де вже два дні поспіль демонтують кіоски

    Повідомляється про сильний запах бензину навколо місця пригоди

    У середу, 24 березня, в Деснянському районі Києва людина погрожує вчинити самоспалення. Про це інформує Telegram-канал Kyiv LIVE.

    Повідомляється, що інцидент стався на Троєщині, в місці де другий день поспіль комунальники зносять незаконні МАФи. Один з власників, захищаючи свій кіоск, облив себе бензином і загрожує підпалити.

    Відзначається, що поруч з місцем події відчувається запах бензину.

    Також стало відомо, що учора комунальні служби відзвітували про прибирання 11 рекламних конструкцій з будинку на вулиці Борщагівській.

    Теги: Київ протест чоловік МАФи
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