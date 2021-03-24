Шість пробитих коліс, дві пошкоджені машини: комунальники підрахували збитки після знесення МАФів

На Троєщині власники кіосків чинили спротив працівникам міського благоустрою

Тимчасові споруди загальною площею понад 100 кв. м. без дозвільних документів було демонтовано сьогодні у Деснянському районі за адресою проспект Маяковського, 15 (поблизу «Еко-маркету»). Про це поінформував директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Працюємо від самого ранку. На жаль, під час демонтажу майже щодня зіштовхуємося зі спротивом невідомих осіб. За сьогодні маємо пошкодження двох машин спецтехніки, що використовуються для транспортування об’єктів на штрафмайданчик. Пробито шість коліс, пошкоджено бампер, лобове скло та фари. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Попри опір, понад 100 квадратних метрів території вже звільнено від незаконних тимчасових споруд. Велика подяка всім службам, що допомагають виконувати нам свою роботу», – прокоментував Тимур Ткаченко.

Також він зазначив, що правопорядок на локації забезпечують півсотні правоохоронців. Демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» працюють за дорученням Департаменту міського благоустрою.

Як повідомлялося раніше, власник одного з кіосків, протестуючи проти знесення, облив споруду і себе бензином, погрожуючи вчинити самоспалення.

Також міські пабліки повідомляли, що підприємці проколювали колеса комунальних автомобілів, використовуючи металеві «йоржі».