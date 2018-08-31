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    Запасайтеся водою! Де у Києві 1 вересня не буде води

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    Запасайтеся водою! Де у Києві 1 вересня не буде води

    «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі

    «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання у столиці 1 вересня.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим 1 вересня з 80:0 до 9:40 2 вересня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • провулок Куренівський, 4/8, 4/8А, 4/8Б, 4/8В, 4/8Г, 4/9, 12, 15, 15А, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/5.

    «Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

    Як повідомлялося, у соцмережі Facebook розповсюджується інформація про нібито промивку мереж хлором у потрійній концентрації з п’ятниці до понеділка. «Київводоканал» заявив, що ця інформація є фейковою та не відповідає дійсності.

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