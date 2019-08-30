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    Запасайтеся водою! Сьогодні водопостачання відключать на трьох вулицях

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    Запасайтеся водою! Сьогодні водопостачання відключать на трьох вулицях

    Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі

    Сьогодні, 30 серпня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 10.00 до 23.00

    • просп. Голосіївський, 116А, 118Б, 118В, 120В;
    • вул. Васильківська, 47, 47 К2, 47 К3, 47А.

    з 10.00 до 19.00

    • вул. Челябінська, 10, 24А.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

    Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.

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