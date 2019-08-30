Запасайтеся водою! Сьогодні водопостачання відключать на трьох вулицях
Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі
Сьогодні, 30 серпня, у Києві відбудуться планові відключення водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
з 10.00 до 23.00
- просп. Голосіївський, 116А, 118Б, 118В, 120В;
- вул. Васильківська, 47, 47 К2, 47 К3, 47А.
з 10.00 до 19.00
- вул. Челябінська, 10, 24А.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.
Раніше стало відомо, де цього тижня в Києві відбудуться планові відключення води.