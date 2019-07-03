Затримано молодика, який в Києві напав на вагітну жінку



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37-річний уродженець Закарпатської області, раніше судимий за пограбування Фото: Нацполіція

На рахунку уродженця Закарпаття декілька нападів на жінок у Києві

Оперативники затримали уродженця Закарпаття за напад на вагітну жінку у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Навесні цього року до поліції надійшло повідомлення про напад на вагітну жінку на вулиці Гната Хоткевича. На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомий, погрожуючи застосуванням сили, відібрав у потерпілої мобільний телефон та ключі.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що правоохоронці вилучили й проаналізували записи з вуличних камер відеоспостереження. За допомогою них та за наданими потерпілою прикметами зловмисника, оперативники встановили особу підозрюваного.

«Днями за схожими обставинами у Деснянському районі жертвою нападу стала місцева мешканка: на неї напав невідомий та відібрав особисті речі. Колеги затримали нападника, який підпадав під опис правопорушника, якого ми розшукуємо. Ним виявився 37-річний уродженець Закарпатської області, раніше судимий за аналогічний злочин», - повідомив правоохоронець.

Під час спілкування з працівниками поліції правопорушник заявив, що до вчинення злочину його підштовхнуло скрутне матеріальне становище.

Слідчі Дніпровського управління поліції оголосили зловмиснику про підозру у вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.