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    Затримано молодика, який відкрив стрілянину на ринку у Києві

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    Зброя, вилучена у помешканні зловмисника - Затримано молодика, який відкрив стрілянину на ринку у Києві
    Фото: Нацполіція
    Зброя, вилучена у помешканні зловмисника

    Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучили гранати і зброю

    У результаті проведення оперативно-розшукових заходів оперативники затримали чоловіка, який на рику у Печерському районі Києва стріляв в охоронця. Це – 26-річний уродженець Донецької області, який на даний час проживає в Києві. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

    Нагадаємо, 4 вересня ввечері правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Михайла Бойчука. Поліцейські з’ясували, що між охоронцем та двома невідомими виник конфлікт, у результаті якого один із учасників  дістав пістолет та зробив кілька пострілів. У результаті охоронця із вогнепальними пораненнями в обличчя та шию доставили в лікарню.

    У рамках відкритого кримінального провадження у помешканні підозрюваного провели обшук. «У квартирі виявили дві гранати, пістолет-кулемет та кілька одиниць зброї, попередньо – переробленої під стрільбу гумовими кулями. Усе це відправили для проведення експертизи. Усі вилучені боєприпаси та зброю направили на експертизу», - зазначив Крищенко. 

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    Затримано молодика, який відкрив стрілянину на ринку у Києві
    Затримано молодика, який відкрив стрілянину на ринку у Києві
    Затримано молодика, який відкрив стрілянину на ринку у Києві

    Правоохоронці вивчають записи з камер відеоспостереження, які б могли зафіксувати момент злочину, та розшукують іншого фігуранта.

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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