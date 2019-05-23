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    Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми

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    Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини - Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми
    Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини
    Фото: Нацполіція

    Чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх

    Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції в Одеській області викрили 42–річного киянина, який знімав дитяче порно. 

    Крім того, вже встановлено, що чоловік пропонував повіям за грошову винагороду вербувати неповнолітніх. Його жертвами стали дівчатка віком 9-10 років. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    Затримали зловмисника під час чергової спроби розбещення дитини. Чоловік намагався домовитися з матір’ю малолітньої дівчинки, що мешкала в Одесі, щодо статевого акту за участю її доньки. За розбещення неповнолітньої він запропонував грошову винагороду - 500 євро. 

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    Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми
    Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми
    Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми
    Затримано педофіла, який знімав порно з дітьми

    Наразі фігурант затриманий за ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Зловмиснику інкримінують відразу три  статті Кримінального кодексу України – ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та  ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідчі дії тривають. 

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