Порномама з Козятина боїться тюрми, бо за відео з 4-річним сином її там можуть вбити



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Жінка що просто робила фото, а не гвалтувала дитину

Історія козятинської порноактриси Ірини, яка заради грошей займалась сексом із чотирирічним сином Даниїлом, шокувала всю Європу, і її друкували на перших шпальтах видань навіть за кордоном!



Хто міг подумати про те, що 26-річна жінка заради 50-100 євро погодиться знімати аморальне відео з 4-річною дитиною і продавати педофілам всього світу! На все це спокійно споглядав її 28-річний спільник з Київської області і навіть допомагав.

Хтозна, скільки б ще тривало це все, якби не втрутились кіберполіцейські. Вони провели три санкціонованих обшуки і на комп’ютері Ірини виявили велику кількість фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за її участі. Серед них – і файли з малолітнім хлопчиком. За розбещення неповнолітніх, сексуальне насильство, ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів горе-матері загрожує до 10 років ув’язнення. Її випустили з СІЗО, бо мати таки внесла 115 тисяч гривень застави… А жінка просить про допомогу — бо каже, що там її порішать самі співкамерниці!

Відомо, що у справу вже втрутились міжнародні організації та відомий адвокат Михайло Присяжнюк, в якого вінницьке коріння. Столичні телевізійники зняли цілу програму про нашу землячку. Першою у телестудії допитали свекруху затриманої Світлану, яка нині перебуває у Польщі на заробітках. Дізнавшись про те, що сталось з онуком, вона мерщій приїхала в Україну і хоче забрати хлопчика собі. А ще благала всіх не допомагати невістці фінансово, бо вона повинна сидіти у тюрмі!

А ось у рідної матері порноактриси, яка нині опікується хлопчиком, чомусь зовсім інша думка. Вона впевнена, що донька не могла займатись такою брудною роботою, та ще й з малою дитиною. У світлинах, на яких позує гола Ірина та син, нічого кримінального не побачила. Мовляв, навіть мадонн зображали з голеньким немовлям, такі фото робить кожна мама для особистого архіву.

Також експертам вдалось розшукати батька 4-річного Даниїла, який перебуває на службі в армії у Луганській області. З’ясувалось, що раніше екс-дружина і йому пропонувала знімати інтимвідео для продажу. Проте Микола відмовився і не звернув увагу на специфіку роботи молодої мами. Після того пара не живе разом.

Два останні роки Микола не допомагав колишній аліментами і не цікавився життям дитини. Проте у студії розкаявся і заявив, що малого більше нікому не віддасть. Коли ж привезли Ірину, рідні готові були її розірвати… Дійшло до бійки. Порноактриса, яка довгий час працювала моделлю, стала плакати і просити помилувати.

«Я не займалась інтимом зі своїм сином, нічого туди не запихала, про що ви подумали. А просто робила фото, — сказала горе-мама. А після того молода жінка зізналась, що сама стала жертвою насилля. У дитинстві її згвалтували, серед чоловіків був і материн співмешканець. І вона ледве вижила. Але їх не покарали… Як і де це сталось — розповісти відмовилась».

Джерело: 33kanal.com