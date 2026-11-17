У Києві правоохоронці повідомили про підозру 23-річному водію. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, внаслідок чого травмувалася чотиримісячна дитина. Дівчинка знаходиться в реанімації. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, інформує «Главком».

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 14 листопада близько 18:30 на вулиці Празькій у Дніпровському районі столиці.

«За даними слідства, водій Toyota Prius рухався в напрямку Дарницької площі. У цей час нерегульованим пішохідним переходом ішли дві жінки з дітьми, одна з яких котила дитячий візочок. Водій не знизив швидкість і не надав перевагу пішоходам, унаслідок чого збив візочок із дитиною», – йдеться у повідомленні.

Дівчинку з тяжкими травмами госпіталізували, вона знаходиться в реанімації. Інші пішоходи не травновані, повідомили в ОГПУ.

Правоохоронці також повідомили, що водія затримали, йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Обухівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків, у якій постраждали троє людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Аварія трапилася днями на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка. За попередніми даними слідства, 31-річна кермувальниця автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Обухова, під час розвороту не надала переваги в русі зустрічному легковику Ford Sierra, що призвело до зіткнення.