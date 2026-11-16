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На Обухівщині під час розвороту BMW зіткнулася з Ford – травмувалися троє людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Обухівщині під час розвороту BMW зіткнулася з Ford – травмувалися троє людей
Травм зазнали троє людей із Ford Sierra: водій та двоє його пасажирів – 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.
фото: Національна поліція Укрвїни

Аварія трапилася днями на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка

В Обухівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків, у якій постраждали троє людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Аварія трапилася днями на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка. За попередніми даними слідства, 31-річна кермувальниця автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Обухова, під час розвороту не надала переваги в русі зустрічному легковику Ford Sierra, що призвело до зіткнення.

Унаслідок аварії травм зазнали троє людей із Ford Sierra: водій та двоє його пасажирів – 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.

Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Нагадаємо, у селі Святопетрівське на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна подія за участі двох автомобілів та пішохода. Поліцейські Київщини розслідують смертельну аварію у Бучанському районі. Правоохоронці попередньо встановили, що 58-річна кермувальниця автомобіля Toyota Land Cruiser Prado здійснила наїзд на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Надалі водій автомобіля Opel Vectra, який рухався у попутному напрямку, під час об’їзду Toyota допустив повторний наїзд на потерпілу.

Також смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 листопада у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району. Водій «Жигулів» збив на смерть 63-річну пішохідку та втік. Прибувши на місце події, інспектори виявили тіло жінки поблизу проїзної частини, а неподалік – розкидані речі та уламки автомобільної фари. За ними правоохоронці припустили, що до наїзду міг бути причетний автомобіль ВАЗ.

Теги: Київщина ДТП

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