На Обухівщині під час розвороту BMW зіткнулася з Ford – травмувалися троє людей

Травм зазнали троє людей із Ford Sierra: водій та двоє його пасажирів – 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.

Аварія трапилася днями на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка

В Обухівському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків, у якій постраждали троє людей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Аварія трапилася днями на автодорозі Київ – Знам’янка в селі Ходосівка. За попередніми даними слідства, 31-річна кермувальниця автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Обухова, під час розвороту не надала переваги в русі зустрічному легковику Ford Sierra, що призвело до зіткнення.

Унаслідок аварії травм зазнали троє людей із Ford Sierra: водій та двоє його пасажирів – 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.