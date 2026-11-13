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Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Подвійний наїзд на переході: у Бучанському районі жінка загинула внаслідок ДТП
Кермувальниця автомобіля Toyota Land Cruiser Prado здійснила наїзд на жінку
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок отриманих травм 76-річна жінка загинула на місці події

У селі Святопетрівське на вулиці Київській сталася дорожньо-транспортна подія за участі двох автомобілів та пішохода. Поліцейські Київщини розслідують смертельну аварію у Бучанському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що днями 58-річна кермувальниця автомобіля Toyota Land Cruiser Prado здійснила наїзд на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Надалі водій автомобіля Opel Vectra, який рухався у попутному напрямку, під час об’їзду Toyota допустив повторний наїзд на потерпілу.

«Внаслідок отриманих травм 76-річна жінка загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 листопада у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району. Водій «Жигулів» збив на смерть 63-річну пішохідку та втік. Прибувши на місце події, інспектори виявили тіло жінки поблизу проїзної частини, а неподалік – розкидані речі та уламки автомобільної фари. За ними правоохоронці припустили, що до наїзду міг бути причетний автомобіль ВАЗ.

Також у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. На Столичному шосе  автомобіль BMW врізався в дерево, водій загинув на місці. За попередніми даними слідства, 35-річний керманич BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на швидкості зіткнувся з деревом.Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків.

Теги: Київщина ДТП

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