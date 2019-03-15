  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі

    • Розсилка
    Пограбовано ювелірний магазин у Борисполі - Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі
    Пограбовано ювелірний магазин у Борисполі
    Фото: Нацполіція

    Четверо нападників у камуфляжній формі та масках викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень

    Поліція розшукує групу осіб, які скоїли розбійний напад на ювелірний магазин у Борисполі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Четверо нападників у камуфляжній формі та масках увірвались до ювелірного магазину у місті Бориспіль та, погрожуючи автоматами охороннику, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Зловмисники з місця скоєння злочину зникли на автомобілі Rover у невідомому напрямку», - повідомили у поліції.

    Зазначається, що магазин перебував під охороною приватної фірми. Після спрацювання «тривожної кнопки» до торгівельного закладу прибули працівники приватної охоронної структури, які, у свою чергу, тільки потім викликали поліцію.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі
    Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі
    Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі
    Фото: Інформатор

    На території Бориспільського району та прилеглих регіонів було введено операцію «Сирена». Однак, час був втрачений, і пошуки злочинців позитивних результатів не дали.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції Київщини продовжують оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання.  

    Раніше повідомлялося, що троє чоловіків увірвалися в ювелірний магазин, розташований на вулиці Київський Шлях, 76 у Борисполі. Злочинці були в масках і озброєні автоматами.

    Читайте також
    кримінал Київщина пограбування поліція магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ