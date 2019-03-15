Збройне пограбування ювелірного магазину під Києвом: стали відомі нові деталі



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Пограбовано ювелірний магазин у Борисполі Фото: Нацполіція

Четверо нападників у камуфляжній формі та масках викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень

Поліція розшукує групу осіб, які скоїли розбійний напад на ювелірний магазин у Борисполі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Четверо нападників у камуфляжній формі та масках увірвались до ювелірного магазину у місті Бориспіль та, погрожуючи автоматами охороннику, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Зловмисники з місця скоєння злочину зникли на автомобілі Rover у невідомому напрямку», - повідомили у поліції.

Зазначається, що магазин перебував під охороною приватної фірми. Після спрацювання «тривожної кнопки» до торгівельного закладу прибули працівники приватної охоронної структури, які, у свою чергу, тільки потім викликали поліцію.

На території Бориспільського району та прилеглих регіонів було введено операцію «Сирена». Однак, час був втрачений, і пошуки злочинців позитивних результатів не дали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції Київщини продовжують оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання.

Раніше повідомлялося, що троє чоловіків увірвалися в ювелірний магазин, розташований на вулиці Київський Шлях, 76 у Борисполі. Злочинці були в масках і озброєні автоматами.