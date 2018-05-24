Жахлива ДТП у Києві: біля супермаркету вантажівка задавила жінку (фото, відео)

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Фото: dtp.kiev.ua Смертельна ДТП на вул. Василенка

Бабуся виходила з покупками з магазину, а водій здавав назад і не помітив жінку

Сьогодні, 24 травня, на вулиці Василенка, 19 у Солом’янському районі Києва жінка загинула під колесами вантажівки. Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

«Біля супермаркету «Фора» водій вантажівки здавав назад і задавив жінку похилого жінку - вона померла миттєво», - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, бабуся виходила з покупками з магазину, а водій здавав назад, щоб заїхати на відвантаження до рампи, не помітив жінку і переїхав.

На місці працює поліція, швидка допомога і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 23 травня у Києві на Лісовому масиві сталася смертельна ДТП: загинула бабуся, яка перебігала дорогу з онукою в невстановленому для цього місці.