Жахливі наслідки ДТП на околицях Києва. Від автомобілів залишився попіл
- Сьогодні, 14:34
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Фоторепортаж з місця події
Сьогодні у Києві, на вулиці Академіка Заболотного сталася масштабна аварія.
Про це інофрмує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
Учасниками ДТП стали три автомобілі. У результаті зіткнення автомобілів розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по вулиці Академіка Заболотного було заблоковано.
На місці працювали значні сили рятувальників, п’ять швидких та правоохоронці.
Що залишилось від автівок можна подивитися у фоторепортажі:
Також повідомляється, що за слова очевидців, фура вискочила на зустрічну смугу і в'їхала в маршрутку з людьми. Моментально загорілися кілька автомобілів.