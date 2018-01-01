Жахливі наслідки ДТП на околицях Києва. Від автомобілів залишився попіл

Фоторепортаж з місця події

Сьогодні у Києві, на вулиці Академіка Заболотного сталася масштабна аварія. Про це інофрмує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». Учасниками ДТП стали три автомобілі. У результаті зіткнення автомобілів розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по вулиці Академіка Заболотного було заблоковано. На місці