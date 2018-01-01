У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа

На місці знаходяться п’ять швидких допомог

У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури на вулиці Заболотного. За даними пабліку dtp.kiev.ua, учасниками аварії також стали три автомобілі. У результаті ДТП розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по Заболотного було перекрито. На місці значні сили рятувальників, п’ять швидких. Як уточнює



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Фото: Oksana Maksymenko / Facebook ДТП у Києві на Заболотного

На місці знаходяться п’ять швидких допомог

У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури на вулиці Заболотного. За даними пабліку dtp.kiev.ua, учасниками аварії також стали три автомобілі.

У результаті ДТП розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по Заболотного було перекрито. На місці значні сили рятувальників, п’ять швидких.

Як уточнює «Оперативний Київ», посилаючись на слова очевидців, фура виїхала на зустрічну смугу і в'їхала в маршрутку з людьми. Моментально загорілися кілька автомобілів.

Чи є жертви і постраждалі поки невідомо.