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    У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа

    На місці знаходяться п’ять швидких допомог
    У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури на вулиці Заболотного. За даними пабліку dtp.kiev.ua, учасниками аварії також стали три автомобілі. У результаті ДТП розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по Заболотного було перекрито. На місці значні сили рятувальників, п’ять швидких. Як уточнює
    • Сьогодні, 12:20
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    ДТП у Києві на Заболотного
    Фото: Oksana Maksymenko / Facebook
    ДТП у Києві на Заболотного

    На місці знаходяться п’ять швидких допомог

    У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю фури на вулиці Заболотного. За даними пабліку dtp.kiev.ua, учасниками аварії також стали три автомобілі.

    У результаті ДТП розпочалася сильна пожежа. Проїзд на дорозі по Заболотного було перекрито. На місці значні сили рятувальників, п’ять швидких.

    Як уточнює «Оперативний Київ», посилаючись на слова очевидців, фура виїхала на зустрічну смугу і в'їхала в маршрутку з людьми. Моментально загорілися кілька автомобілів.

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    У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа
    У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа
    У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа
    У Києві масштабна ДТП за участю фури: після зіткнення сталася сильна пожежа
    Фото: Нина Кравчук / Facebook

    Чи є жертви і постраждалі поки невідомо.

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