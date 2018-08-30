Жителі чотирьох вулиць Києва залишилися без води через аварії (адреси)



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Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

У четвер, 30 серпня, у столиці на чотирьох вулицях сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Дмитра Луценка 13А;

вул. Олександрівська 50;

вул. Гончарова 18, 20, 22, 24, 26, 41, 43, 45, 47, 49;

вул. Естонська 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 29 серпня у Києві теж сталася низка аварій на мережі холодного водопостачання.