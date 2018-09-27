Жителі дев’яти вулиць Києва залишилися без води через аварії (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

У четвер, 27 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Косогірний 7, 8;

вул. Редутна 6-19;

пров. Олександра Бестужева 22/1, 22А;

вул. Анни Ахматової 15/27;

Котеджный поселок «Гатне»;

вул. Олени Теліги 15А;

вул. Академіка Туполєва 8;

вул. Естонська 53/8;

вул. Лисичанська 20, 27

пр-т. Відрадний 24/93.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.