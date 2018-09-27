Жителі дев’яти вулиць Києва залишилися без води через аварії (адреси)
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Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У четвер, 27 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Косогірний 7, 8;
- вул. Редутна 6-19;
- пров. Олександра Бестужева 22/1, 22А;
- вул. Анни Ахматової 15/27;
- Котеджный поселок «Гатне»;
- вул. Олени Теліги 15А;
- вул. Академіка Туполєва 8;
- вул. Естонська 53/8;
- вул. Лисичанська 20, 27
- пр-т. Відрадний 24/93.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.