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    Жителі дев’яти вулиць Києва залишилися без води через аварії (адреси)

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    Жителі дев’яти вулиць Києва залишилися без води через аварії (адреси)

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У четвер, 27 вересня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Косогірний 7, 8;
    • вул. Редутна 6-19; 
    • пров. Олександра Бестужева 22/1, 22А; 
    • вул. Анни Ахматової 15/27;
    • Котеджный поселок «Гатне»; 
    • вул. Олени Теліги 15А;
    • вул. Академіка Туполєва 8; 
    • вул. Естонська 53/8;
    • вул. Лисичанська 20, 27
    • пр-т. Відрадний 24/93.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, тариф на послуги з водопостачання та водовідведення в Києві може збільшитися на 17,2%, - до 19,6 гривні за кубометр.

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