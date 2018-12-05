Жителі трьох будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)



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Відсутнє водопостачання у частини киян

Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

У середу, 5 грудня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Полярна, 15;

бул. Перова, 2;

вул. Гаршина, 1.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у зв'язку з плановими ремонтними роботами на мережі сьогодні відсутнє водопостачання за низкою адрес.