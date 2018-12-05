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    Жителі трьох будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)

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    Відсутнє водопостачання у частини киян - Жителі трьох будинків у Києві залишилися без води через аварії (адреси)
    Відсутнє водопостачання у частини киян

    Київводоканал планує за добу відновити водопостачання

    У середу, 5 грудня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

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    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Полярна, 15; 
    • бул. Перова, 2; 
    • вул. Гаршина, 1.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, у зв'язку з плановими ремонтними роботами на мережі сьогодні відсутнє водопостачання за низкою адрес.

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