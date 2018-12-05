Киян попередили, де сьогодні не буде води (адреси)
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Розсилка
Через ремонтні роботи кілька будинків у столиці залишаться без води
Київводоканал проводить планові ремонтні роботи
У середу, 5 грудня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на системі водопостачання.
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У зв`язку з цим з 9:00 до 16:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Тростянецька, 5, 5А, 5Б, 7.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомлялося, 4 грудня відключили холодну воду на 11 вулицях Києва у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання.