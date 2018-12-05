Киян попередили, де сьогодні не буде води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через ремонтні роботи кілька будинків у столиці залишаться без води

Київводоканал проводить планові ремонтні роботи

У середу, 5 грудня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на системі водопостачання.

У зв`язку з цим з 9:00 до 16:00 буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Тростянецька, 5, 5А, 5Б, 7.

«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.

Як повідомлялося, 4 грудня відключили холодну воду на 11 вулицях Києва у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання.