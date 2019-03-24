Живе Білорусь: у центрі Києва пройшла акція присвячена Дню Волі



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Акція солідарності з білоруським народом у Києві Фото: «Цензор.Нет»

Активісти скандували «Живе Білорусь», «Слава Україні», «За вашу і нашу свободу»

У центрі Києва пройшла акція солідарності з білоруським народом, присвячена 101-річчю відновлення незалежності Білорусі.

Про це повідомляє «Цензор.Нет».

Після акції на Майдані Незалежності учасники пішли на вулицю Грушевського, де вшанували пам'ять одного з перших Героїв Небесної Сотні, громадянина Білорусі, активіста Михайла Жизневського.

Активісти скандували «Живе Білорусь», «Слава Україні», «За вашу і нашу свободу». Організатори акції - рух Солідарності «Разам» в Україні; Білоруський центр в Україні «Сябри»; Тактична група «Білорусь»; Міжнародний фонд «Волошка».

Як повідомляв «Главком», 23 березня у Білорусі почалося триденне святкування 101-ї річницю проголошення Білоруської Народної Республіки. Демократичні сили святкують цю річницю як День Волі.