Зі столичних кладовищ вивезли понад три тисячі кубометрів сміття



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Міська кладовища підготували до поминальних днів

У Києві виконано прибирання та благоустрій на міських кладовищах. Протягом останнього місяця зі столичних цвинтарів вивезли близько 3,4 тисячі кубометрів сміття, впорядкували дерева, відремонтували водопроводи тощо. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Поминальні дні у Києві пройдуть з 5 до 9 травня включно на території 28 міських кладовищ, Київського крематорію, Лук’янівського заповідника (Лук’янівське кладовище).

Готуючись до проведення поминальних днів, на київських кладовищах прибрали територію від сміття та аварійних дерев, провели благоустрій військових поховань та меморіалів, запустили поливальні водопроводи, кронували дерева та зняли омелу, відремонтували та пофарбували огорожі, вхідні групи, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні та контейнери для сміття та інше.

На Лук’янівському кладовищі міські служби впорядкували недоглянуті могили, відновили втрачені поховання зі встановленням намогильних постаментів.

На території Державного історико-меморіального заповідника побудована алея почесних поховань та ведуться проектні роботи для будівництва алеї почесних перепоховань видатних українських діячів, похованих за межами України.

На Лісовому, Південному та Байковому кладовищах збудовані нові вбиральні. Крім того, на кладовищах та колумбарії на період проведення поминальних днів буде встановлено 169 додаткових громадських вбиралень.

У період проведення поминальних днів біля кладовищ чергуватимуть карети швидкої допомоги, а також рятувальні служби. Відповідний персонал знаходитиметься у підвищеній готовності. Головне управління Національної поліції забезпечуватиме громадський порядок.

Графік масових перевезень під час проведення поминальних днів розробляється та організовується Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня організовуються додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшується кількість рухомого складу на маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення до міських кладовищ.