Зима прийшла. Снігопад у Києві (відео)



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Наступного тижня очікується невелике потепління

Снігопад почався близько півночі

У ніч на 1 грудня Київ знову завалило снігом. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому на дорогах столиці почастішали випадки аварій.

Снігопад почався близько 00:00 1 грудня.

Вулиці столиці вкрилися білою ковдрою буквально за пару годин. Сильний поривчастий вітер супроводжував снігопад. Тому на землі утворилася сніжний серпанок. Комунальні служби вночі почали посипати дороги і тротуари.

За прогнозами синоптиків, наступного тижня очікується невелике потепління. А це означає, що снігове покривало почне танути. Після знову вдарять морози, тому не виключено, що на дорогах буде сильна ожеледь.

Нагадаємо, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

Джерело: Інформатор