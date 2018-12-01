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    Зима прийшла. Снігопад у Києві (відео)

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    Наступного тижня очікується невелике потепління - Зима прийшла. Снігопад у Києві (відео)
    Наступного тижня очікується невелике потепління

    Снігопад почався близько півночі

    У ніч на 1 грудня Київ знову завалило снігом. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому на дорогах столиці почастішали випадки аварій.

    Снігопад почався близько 00:00 1 грудня.

    Вулиці столиці вкрилися білою ковдрою буквально за пару годин. Сильний поривчастий вітер супроводжував снігопад. Тому на землі утворилася сніжний серпанок. Комунальні служби вночі почали посипати дороги і тротуари.

    За прогнозами синоптиків, наступного тижня очікується невелике потепління. А це означає, що снігове покривало почне танути. Після знову вдарять морози, тому не виключено, що на дорогах буде сильна ожеледь.

    Нагадаємо, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

    За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

    Джерело: Інформатор

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